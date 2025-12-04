In Italia calano gli ascolti di Netflix dal 27 al 25% e Prime Video si consolida in vetta alla classifica 2025 con il 26% del mercato

Come certificano i dati di JustWatch relativi ai consumi svod (video on demand con abbonamento) in Italia nel terzo trimestre luglio-settembre 2025, infatti, è Prime Video ad avere la quota di mercato più grande, al 26%, mentre Netflix si accomoda al secondo posto, con il 25%

