In Emilia-Romagna nasce la Consulta contro mafie e organizzazioni criminali

Nasce in Emilia-Romagna la Consulta regionale per la legalità e la cittadinanza responsabile, l'organo di consulenza e proposta alla giunta regionale che si occupa di mafie e criminalità organizzata. La Consulta, come scrive l'agenzia Dire, viene nominata e rinnovata a ogni nuovo mandato.

