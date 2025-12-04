In coro per Padre Gherardo un concerto nel nome dell’infanzia in Sant’Antonino
Sabato 13 dicembre 2025 alle ore 20,30 nella basilica di Sant’Antonino a Piacenza si terrà la ventesima edizione del concerto "In Coro per Padre Gherardo". L’evento, organizzato dalla "Casa del Fanciullo", vuole essere un momento per ricordare la figura di Padre Gherardo nel giorno di Santa Lucia. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Leggi anche questi approfondimenti
Padre Riziero e il coro parrocchiale di Ortucchio cantano per il Papa: emozione unica - facebook.com Vai su Facebook
A Pistoia il concerto di Natale del Coro Gospel Internazionale - Ospite della serata Silvia Benesperi, suonerà il pianista Piero Frassi (già con Andrea Bocelli) Pistoia, 20 dicembre 2024 – Il Natale di ... Come scrive lanazione.it