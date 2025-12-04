In coro per Padre Gherardo un concerto nel nome dell’infanzia in Sant’Antonino

Sabato 13 dicembre 2025 alle ore 20,30 nella basilica di SantAntonino a Piacenza si terrà la ventesima edizione del concerto "In Coro per Padre Gherardo". L’evento, organizzato dalla "Casa del Fanciullo", vuole essere un momento per ricordare la figura di Padre Gherardo nel giorno di Santa Lucia. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

