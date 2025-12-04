In coma al Fatebenefratelli di Napoli resta ustionata dal riscaldatore medico Morta dopo 5 giorni aperta inchiesta

Una donna di 81 anni è morta dopo avere riportato gravi ustioni alle gambe mentre era ricoverata in Rianimazione; i figli hanno sporto denuncia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In coma al Fatebenefratelli di Napoli, resta ustionata dal riscaldatore medico. Morta dopo 5 giorni, aperta inchiesta - Una donna di 81 anni è morta dopo avere riportato gravi ustioni alle gambe mentre era ricoverata in Rianimazione; i figli hanno sporto denuncia ... Si legge su fanpage.it

