In classe fa troppo freddo è sciopero | 900 studenti fuori dalle aule

Sono più di 900 (su 1.329 iscritti totali) gli studenti dell'istituto Grazio Cossali di Orzinuovi che mercoledì mattina non si sono presentati a scuola per protestare contro le aule troppo fredde e l'assenza di riscaldamento. Adesione altissima per lo sciopero promosso dai rappresentati. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

