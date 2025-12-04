In casa nascondono droga e contanti | in manette i narcos dei Ponti Rossi

Ieri pomeriggio la polizia ha tratto in arresto un 29enne e un 58enne, entrambi napoletani e con precedenti, anche specifici di polizia, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. In particolare, gli agenti, nel transitare in via Bernardino Telesio, nel quartiere San. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

in casa nascondono droga e contanti in manette i narcos dei ponti rossi

In casa nascondono droga e contanti: in manette i "narcos" dei Ponti Rossi

