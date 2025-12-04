In carcere per mezza tonnellata di cannabis light ora l' archiviazione | lieto fine per l’imprenditore barese

Nei mesi scorsi avevamo raccontato la storia dell’imprenditore agricolo barese attivo nella produzione e commercializzazione di cannabis light, settore che fino a pochi mesi fa operava all’interno del quadro normativo fissato dalla legge 242 del 2016. Con l’entrata in vigore a giugno del. 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - In carcere per mezza tonnellata di cannabis light, ora l'archiviazione: lieto fine per l’imprenditore barese

