in arrivo quasi 7 milioni dalle multe verranno impiegati per la sicurezza

Quasi sette milioni di euro. È questa la cifra che il Comune prevede di incassare nel 2026 dai proventi delle sanzioni per violazioni del Codice della strada. Un dato in crescita negli ultimi anni: nel 2024, secondo il sistema Siope, la città aveva registrato 5,2 milioni di euro, quasi il 50% in più rispetto al 2023. Una tendenza destinata a consolidarsi nel 2025 e a rafforzarsi ulteriormente l’anno successivo, grazie all’aumento dei controlli. Numeri che avvicinano Monza alle città di dimensioni analoghe, come Bergamo. La delibera approvata in Giunta stabilisce come saranno impiegate le risorse. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

