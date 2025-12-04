In arrivo quasi 7 milioni dalle multe Verranno impiegati per la sicurezza
Quasi sette milioni di euro. È questa la cifra che il Comune prevede di incassare nel 2026 dai proventi delle sanzioni per violazioni del Codice della strada. Un dato in crescita negli ultimi anni: nel 2024, secondo il sistema Siope, la città aveva registrato 5,2 milioni di euro, quasi il 50% in più rispetto al 2023. Una tendenza destinata a consolidarsi nel 2025 e a rafforzarsi ulteriormente l’anno successivo, grazie all’aumento dei controlli. Numeri che avvicinano Monza alle città di dimensioni analoghe, come Bergamo. La delibera approvata in Giunta stabilisce come saranno impiegate le risorse. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Promozione. Meolo: mister Moro ai saluti, quasi certo l'arrivo di Corò https://www.venetogol.it/2025/12/02/promozione-meolo-mister-moro-ai-saluti-quasi-certo-l-arrivo-di-coro-040562/ ? - facebook.com Vai su Facebook
Dopo quasi tre anni dall'arrivo dei primi medici cubani in #Calabria, valutiamo i risultati ottenuti e fissiamo nuovi obiettivi, insieme a @robertoocchiuto, presidente della regione. #CubaSalvaVidas #CubaSalva #CubaEsSalud Vai su X
In arrivo quasi 7 milioni dalle multe. Verranno impiegati per la sicurezza - È questa la cifra che il Comune prevede di incassare nel 2026 dai proventi delle sanzioni per violazioni del Codice della strada. Da msn.com
Affi, in arrivo quasi 7 milioni per valorizzare l’ex base Nato West Star - Annunciato un finanziamento di quasi 7 milioni di euro per l'ex base Nato West Star di Affi, il più grande bunker d'Europa. Riporta veronaoggi.it
Economia. Grazie al Movimento 5 Stelle all’ARS in arrivo 7 milioni di euro per i piccoli Comuni in dissesto - Palermo 28 novembre 2025 – Porta la firma dei deputati del Movimento 5 Stelle all’Ars Nuccio Di Paola ed Angelo Cambiano, l’emendamento grazie al quale aumenta a quasi 7 milioni di euro lo stanziament ... Segnala lavalledeitempli.net