In arrivo a Natale il nuovo film di Checco Zalone | tante risate garantite e non solo

Se a Natale vuoi passare una serata all’insegna del divertimento, allora non puoi perderti il nuovo film di Checco Zalone. Il 25 dicembre arriva al cinema Buen Camino, il nuovo film di Checco Zalone, e già dal trailer si capisce che ci troviamo davanti ad un film diverso dagli altri del noto comico. (screenshot da Youtube) – cityrumors.it Non che manchi il suo humor, anzi ma stavolta la storia si svolge partendo dal Cammino di Santiago e finisce dritta dentro le dinamiche delle relazioni che spesso diamo per scontate. 🔗 Leggi su Cityrumors.it © Cityrumors.it - In arrivo a Natale il nuovo film di Checco Zalone: tante risate garantite, e non solo

Contenuti che potrebbero interessarti

Natale in arrivo, freschezza in tavola! L’Immacolata si avvicina e la nostra pescheria è pronta a rendere speciali i tuoi pranzi e cenoni. Pesce fresco, qualità garantita e tutta la bontà del mare per celebrare con chi ami. Ti aspettiamo in store! Conad - facebook.com Vai su Facebook

Il Natale in arrivo a #Milano _.leo._ph Vai su X

Buen Camino: poster ufficiale del nuovo film con Checco Zalone, in arrivo al cinema a Natale - Il nuovo film di Checco Zalone, diretto da Gennaro Nunziante si mostra nel poster ufficiale. Secondo comingsoon.it

“Buen Camino”: ecco il trailer ufficiale del nuovo film di Checco Zalone fuori a Natale - Il primo trailer di “Buen Camino” anticipa il ritorno di Checco Zalone al cinema con una nuova commedia diretta da Gennaro Nunziante. Segnala rds.it

Checco Zalone, aperte le prevendite di Buen Camino per Natale al cinema - Pochi giorni dopo l’apertura ufficiale delle prevendite di Buen Camino, il nuovo film con Checco Zalone atteso per il giorno di Natale, l’amore che tanti italiani nutrono per questo genio della ... Come scrive tg24.sky.it

5 film in streaming che non dovete assolutamente perdervi questo Natale - Dalle commedie uscite in questi giorni al debutto alla regia di Kate Winslet, ecco i nuovi film in streaming perfetti per Natale 2025 ... Secondo bestmovie.it

Il film di Natale da record, primo nella classifica di Netflix: perché vederlo - Due ladri alle prese con un colpo natalizio finiscono per scoprire che il bottino più difficile da conquistare è il cuore dell’altro. Segnala libero.it

Tra un mese è Natale! I più nuovi film natalizi da vedere in streaming e quando escono e dove - Dalle commedie romantiche ai colpi rocamboleschi, i più bei nuovi film in streaming di Natale su Netflix, Prime Video e Disney+. Da style.corriere.it