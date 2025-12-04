In Appennino aprono le prime piste da sci

Con qualche weekend di anticipo rispetto alle date previste, nel ponte dell’Immacolata - dal 6 all’8 dicembre - apriranno i primi impianti di risalita sull’Appennino emiliano. I primi due impianti sciistici sono quello del Cimone (Modena) e quello del Corno alle Scale (Bologna).Registrati alla. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it © Bolognatoday.it - In Appennino aprono le prime piste da sci

