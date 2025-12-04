Imu azzerata o ridotta tra il 60% e il 37% per le case nei piccoli comuni per 100mila italiani all’estero sconto del 50% sulla Tari ok della Camera

Ilgiornaleditalia.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Camera dei deputati ha approvato, con il sostegno di tutte le forze politiche, sia di maggioranza, sia di opposizione, uno sconto sull'Imu dedicato agli italiani allestero che hanno una casa in un comune con meno di 5.000 abitanti. La tassa sulla casa potrà essere ridotta fino ad azzerarsi e sar. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

imu azzerata o ridotta tra il 60 e il 37 per le case nei piccoli comuni per 100mila italiani all8217estero sconto del 50 sulla tari ok della camera

© Ilgiornaleditalia.it - Imu azzerata o ridotta tra il 60% e il 37% per le case nei piccoli comuni per 100mila italiani all’estero, sconto del 50% sulla Tari, ok della Camera

Altre letture consigliate

imu azzerata ridotta 60Imu ridotta o azzerata nei piccoli comuni per 100mila italiani all’estero - Al traguardo alla Camera con consenso bipartisan la proposta di Toni Ricciardi del Pd per l’esenzione o azzeramento in base alla rendita catastale. Come scrive msn.com

imu azzerata ridotta 60Imu, arriva l’esenzione per gli italiani all’estero. Ma non per tutti - Il testo proposto dal dem Ricciardi approvato all’unanimità alla Camera: cosa cambia per gli iscritti all’Aire ... Riporta repubblica.it

IMU azzerata: questa città dice basta grazie alla decisione del Sindaco - Arriva la decisione inaspettata, ecco chi non deve più pagare il tributo. Come scrive blitzquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Imu Azzerata Ridotta 60