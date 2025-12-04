Imu arriva l'esenzione per gli italiani all'estero e la Tari dimezza | chi può ottenere gli sconti

La Camera ha approvato all'unanimità una legge che prevede di ridurre l'Imu (fino ad azzerarla) e dimezzare la Tari per chi rispetta i requisiti. Si tratta di italiani all'estero che hanno una sola casa di proprietà in Italia, in un Comune di massimo 5mila abitanti, e hanno vissuto qui per almeno cinque anni prima di lasciare il Paese. 🔗 Leggi su Fanpage.it

