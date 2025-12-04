Improvviso guasto in via Vernieri | sospensione idrica ad horas

Perdita idrica improvvisa sulla rete in via M. Vernieri, all'altezza del civico 38: al fine di poter procedere con la riparazione, si è costretti a sospendere ad horas l’erogazione sulla rete idrica sopra indicata, con il ripristino previsto per le ore 19, salvo imprevisti. La Società si. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

