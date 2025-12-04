Imprese giovanili leader nei servizi Dall’informatica al tempo libero Nove su 100 guidate da under 35

Ilgiorno.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"La transizione scuola lavoro rappresenta una delle sfide più significative per il nostro territorio – dice Marcello Correra, amministratore unico di Afol Monza Brianza –. Attraverso i nostri centri per l’impiego, i centri di formazione professionale e i servizi di orientamento scolastico e professionale accompagniamo giovani e adulti nella definizione di percorsi coerenti con le proprie aspirazioni e con le reali opportunità offerte dala trritorio. L’obiettivo è duplice: da un lato sostenere scelte consapevoli, dall’altro contribuire a ridurre il disallineamento di competenze richieste e disponibili". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

imprese giovanili leader nei servizi dall8217informatica al tempo libero nove su 100 guidate da under 35

© Ilgiorno.it - Imprese giovanili leader nei servizi. Dall’informatica al tempo libero. Nove su 100 guidate da under 35

Contenuti che potrebbero interessarti

Servizi alla persona, crescono le imprese giovanili - Le imprese lombarde continuano a rappresentare il motore dell’economia italiana, distinguendosi per dinamicità e capacità di crescita. Scrive ilsole24ore.com

Imprese più attrattive per i giovani: Varese e Bergamo insieme per formare i manager del futuro - Il progetto ha visto il contributo attivo di manager, formatori e aziende del territorio in un confronto diretto sui temi dell’attrattività e della valorizzazione dei giovani ... Come scrive varesenews.it

Imprese a Bergamo, trainano i servizi. Artigianato e commercio in flessione - 762, con un lieve aumento dello 0,2% (+148 posizioni) su base annua rispetto allo ... bergamonews.it scrive

imprese giovanili leader serviziGiovaniPlus a Sant’Agostino: hub per crescere e progettare, servizi dedicati a startup e Pmi - ASCOLI Negli spazi della sala Pastori del Polo Sant’Agostino è stato presentato GiovaniPlus Ascoli Piceno, il nuovo servizio Informagiovani dell’Arengo e hub territoriale ... Scrive msn.com

Le imprese giovanili calano del 4,1% - Il dato, riferito al 31 marzo scorso, emerge dalle analisi dell’Ufficio Studi ... Lo riporta ilrestodelcarlino.it

In Fvg ancora poche le imprese giovanili ma in lieve aumento - In Friuli Venezia Giulia le aziende giovanili sono ancora poche ma in lieve aumento. Lo riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Imprese Giovanili Leader Servizi