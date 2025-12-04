Imprese e idee in gara Oltre settanta progetti | La ricerca crea futuro
Dalla ricerca scientifica all’impresa innovativa ad alto impatto. Arriva per la prima volta a Ferrara oggi e domani il Premio nazionale per l’innovazione (Pni), la piu? grande e capillare Business plan competition d’Italia per startup deep tech nate nelle Università e negli Enti di ricerca, organizzata dall’ Università di Ferrara e dalla Rete PNICube, che è anche promotrice dell’iniziativa. La manifestazione – giunta alla sua 23ª edizione - va in scena quest’anno a Ferrara Fiere con il patrocinio dei Ministeri Maeci, Mimit, Mur, dell’Ambasciata d’Italia Santa Sede e dell’Ambasciata di Francia in Italia, di Crui, ASviS, Regione Emilia-Romagna, Comune e Provincia di Ferrara, Cciaa Ferrara, Ascom Ferrara-Confcommercio, Confindustria Emilia, Fondazione Ecosister, e grazie alla Main Sponsorship di Gruppo Iren e Prysmian Group, e la Main Partnership di Almaviva. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
