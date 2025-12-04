Imprese | Boscaini Confindustria Veneto ' le nostre proposte per i nuovi amministratori'

Milano, 4 dic. (Adnkronos) - Un'economia in sostanziale tenuta, anche se in fragile equilibrio; settori che accusano qualche difficoltà, perlopiù dovuta al riflesso dei mercati internazionali, alcuni dei quali stanno attraversando una fase di crisi, con il risultato di un rallentamento della produzione e, soprattutto, dell'abbassamento del grado di fiducia. E un pacchetto di proposte, rivolto a chi è stato chiamato nella recente consultazione elettorale a governare la regione per i prossimi anni, che oltre a dare spunti, serva per ottenere certezze nelle quali le imprese possano trovare nuovo slancio.

