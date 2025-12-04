Imprese Boscaini Confindustria Veneto | ‘Economia in fragile equilibrio ecco le nostre proposte per i nuovi amministratori’

(Adnkronos) – Un'economia in sostanziale tenuta, anche se in fragile equilibrio; settori che accusano qualche difficoltà, perlopiù dovuta al riflesso dei mercati internazionali, alcuni dei quali stanno attraversando una fase di crisi, con il risultato di un rallentamento della produzione e, soprattutto, dell'abbassamento del grado di fiducia. E un pacchetto di proposte, rivolto a chi . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Contenuti che potrebbero interessarti

Main Partner di Mantova 1000 Imprese 2025 sono Fondazione Cariverona, Gruppo Tea e Morbio Costruzioni S.p.a. La serata si terrà mercoledì 10 dicembre dalle 18 al MaMu Mantova Multicentre, in Largo di Porta Pradella, 1b. Ospite d'eccezione: Carlo Co - facebook.com Vai su Facebook

Imprese: Boscaini (Confindustria Veneto), 'le nostre proposte per i nuovi amministratori' - Un'economia in sostanziale tenuta, anche se in fragile equilibrio; settori che accusano qualche difficoltà, perlopiù dovuta al riflesso dei mercati internazionali, alcuni ... Segnala msn.com

Imprese, Boscaini (Confindustria Veneto): 'Economia in fragile equilibrio, ecco le nostre proposte per i nuovi amministratori' - Malgrado cali delle produzioni e tensioni commerciali internazionali, gli imprenditori veneti guardano alle nuove sfide per la competitività e la crescita e lanciano un appello alla politica ... Da adnkronos.com

Confindustria Veneto, 'Tognana imprenditore di futuro' - La scomparsa di Nicola Tognana lascia un vuoto profondo in chi ha avuto la fortuna di conoscerlo e di lavorare al suo fia ... Secondo ansa.it

Imprese: Boscaini (Confindustria Veneto), ‘economia in equilibrio fragile, le proposte degli - Un’economia in sostanziale tenuta, anche se in fragile equilibrio e un pacchetto di proposte per sostenere la crescita. Scrive meridiananotizie.it

Regionali: Confindustria Veneto si congratula con Stefani - "A nome di Confindustria Veneto e dell'intero sistema imprenditoriale che rappresento, desidero congratularmi con Alberto Stefani per la fiducia ricevuta dai cittadini veneti". Scrive ansa.it

Imprese: Boscaini (Confindustria Veneto), 'economia in equilibrio fragile, le proposte degli imprenditori per i nuovi amministratori' - Un'economia in sostanziale tenuta, anche se in fragile equilibrio e un pacchetto di proposte per sostenere la crescita. msn.com scrive