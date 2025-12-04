Imprese | a Milano l' ottava edizione della ' Mid & Small Conference'
Si è svolta a Milano, a palazzo Mezzanotte, sede di Borsa Italiana, l’ottava edizione della ‘Mid & Small Conference’, evento di riferimento per le società quotate di media capitalizzazione e gli investitori istituzionali nazionali e internazionali. Alla due giorni hanno partecipato 54 imprese, per un totale di circa 34 miliardi di capitalizzazione. L’evento è stato organizzato da Virgilio ir, con la sponsorizzazione di Alantra e Intermonte e in collaborazione con Barabino & Partners, CDR Communication, Factset e Fivers – Studio Legale e Tributario. Questo articolo Imprese: a Milano l'ottava edizione della 'Mid & Small Conference' proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
