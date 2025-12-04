Impresa show dell’Italia del nuoto | oro europeo e record del mondo nella staffetta Sara Curtis firma la vittoria con l’ultima frazione

È con una ultima vasca alla velocità della luce che la stellina del nuoto Sara Curtis, 19 anni lo scorso agosto, timbra la medaglia d’oro e un incredibile record del mondo nella staffetta mista 4×50 stile libero con 1’27’’26. Il primato arriva nei campionati Europei in vasca corta di Lublino, in Polonia. Insieme a Curtis, si mettono l’oro al collo anche Leonardo Deplano, Lorenzo Zazzeri e Silvia Di Pietro. La gara degli azzurri e il record. Il podio era quasi un dovere, la vittoria un sogno molto concreto. Il record del mondo, che la Francia deteneva dal 2022, era quasi inimmaginabile. La staffetta azzurra parte con Leonardo Deplano, che subito conferma le buone aspettative chiudendo la sua frazione al terzo posto meno di 3 decimi dietro alla nazionale croata. 🔗 Leggi su Open.online