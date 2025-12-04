Impallomeni sicuro su Napoli Juve | La squadra di Conte è più avanti ma Spalletti se la giocherà in questo modo L’analisi sul big match

Impallomeni analizza il big match: partenopei decimati, la Juventus se la giocherà a centrocampo, ma se Conte vince è da Scudetto. Il turno di Coppa Italia ha emesso i suoi verdetti, proiettando le big ai quarti di finale, ma ha anche lasciato scorie pesanti in vista del campionato. A fare il punto della situazione è stato il giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni, che intervenuto a Maracanà su TMW Radio ha analizzato lo stato di salute delle contendenti. Se l’ Inter ha impressionato per la profondità della rosa (scoprendo risorse come Diouf e Pio Esposito ) e l’ Atalanta sembra rinata sotto la cura di Raffaele Palladino, il focus principale si sposta inevitabilmente sull’imminente scontro diretto tra Napoli e Juventus. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Impallomeni sicuro su Napoli Juve: «La squadra di Conte è più avanti ma Spalletti se la giocherà in questo modo». L’analisi sul big match

