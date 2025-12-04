Immacolata parte la corsa agli alberi di Natale | in Toscana boom degli abeti veri
Firenze, 4 dicembre 2025 – Con l’Immacolata prende il via la corsa all’albero di Natale: l’88% delle famiglie italiane lo addobberà, con una crescente preferenza – soprattutto tra i giovani – per l’abete vero. A rivelarlo è un’indagine Coldiretti Toscana-Ixe’, che conferma anche il primato regionale: con circa 3 milioni di piante coltivate, la Toscana resta capitale italiana degli abeti naturali. Dal trenino nel parco ai giochi di luce: Natale a Firenze, un ricco programma di eventi Secondo i dati diffusi da Coldiretti Toscana, il 15% degli italiani sceglierà un abete vero, percentuale che raddoppia nella fascia 18-34 anni, dove il 30% dichiara di preferire un Natale “green”. 🔗 Leggi su Lanazione.it
