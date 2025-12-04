Immacolata la celebrazione alla parrocchia di Santa Maria della Verità
Tempo di lettura: < 1 minuto La comunità dell ‘Unità pastorale San Filippo Neri, che riunisce le parrocchie del centro storico di Benevento, celebra la Solennità dell’Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria. Come da tradizione la festa si tiene presso la parrocchia di Santa Maria della Verità, dove fino a domenica 7, si celebra la novena con la celebrazione eucaristica in programma alle ore 19. Lunedì 8 dicembre, giorno della solennità dell’Immacolata Concezione, nella parrocchia del rione Triggio ci saranno celebrazioni eucaristiche alle ore 8.30 e 10.30. Nel pomeriggio, alle ore 17 si snoderà la processione con la statua della Madonna per le strade del rione: Chiesa di Santa Maria della Verità, Via Port’Arsa, Via San Cristiano, Via San Filippo, Via Manfredi di Svevia, Via Carlo torre, Via Bosco Lucarelli, Chiesa di Santa Maria della Verità. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Come ormai da qualche anno, nella solennità dell’Immacolata il santuario di Montagnaga di Pinè invita alla celebrazione dell’Akàthisto, antico inno della tradizione cristiana d’Oriente alla Madonna - facebook.com Vai su Facebook
Solennità dell’Immacolata Concezione - Domenica 7 dicembre sono previste la Santa Messa delle 11, un tempo dedicato alle Confessioni nel tardo pomeriggio e ... Segnala ecodibergamo.it
Sapri: nella Chiesa Immacolata deposta la corona benedetta dal Papa sulla Vergine Madre - Una momento di profonda devozione e dedizione alla Vergine Santa, voluto dal parroco della Chiesa dell'Immacolata Don Raffaele Brusco ... Da infocilento.it
Campobello di Licata, Festa dell’Immacolata - Sarà una settimana colma di appuntamenti di varia natura che culminerà l’8 dicembre con la Messa cittadina e la processione. Lo riporta canicattiweb.com
A Marsala la novena dell’Immacolata nel segno della preghiera comunitaria - Dal 29 novembre all’8 dicembre 2025 Marsala vive la novena e la festa dell’Immacolata al Santuario Maria SS. Si legge su marsalalive.it
La chiesa delle Grazie festeggia i 150 anni: concerti, mostra e celebrazioni - La chiesa attuale sorge sul luogo in cui si trovava l’antico complesso conventuale francescano fondato da San Bernardino da Siena nel 1422, dedicato alla Madonna delle Grazie ... Si legge su bergamonews.it
Ittiri accoglie la reliquia di Santa Rita con una settimana di celebrazioni - Ittiri si veste a festa per l’arrivo della reliquia di Santa Rita da Cascia con numerose celebrazioni e momenti di fede. Scrive sassarioggi.it