Immacolata di luci e musica in Piazza Saffi in arrivo anche i Babbo Natale su due ruote

Forlitoday.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel centro storico a Forlì le festività entrano nel loro momento clou, come da tradizione, lunedì 8 dicembre, quando Piazza Saffi si trasformerà nel cuore pulsante del Natale forlivese. La giornata, animata dagli speaker del noto network Radio Bruno, vedrà l'arrivo spettacolare dei Babbo Natale. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

immacolata di luci e musica in piazza saffi in arrivo anche i babbo natale su due ruote

© Forlitoday.it - Immacolata di luci e musica in Piazza Saffi, in arrivo anche i Babbo Natale su due ruote

Contenuti che potrebbero interessarti

immacolata luci musica piazzaPonte dell'Immacolata a Torino: mercatini, luci e tram storici, cosa fare l'8 dicembre - , Torino e i suoi dintorni si vestono definitivamente a festa, trasformandosi in un palcoscenico scintillante di luci, musica ... Come scrive torinotoday.it

immacolata luci musica piazzaSalerno, luci, mercatini e crociere: il pienone dell'Immacolata - Poco meno di duecento persone, tra turisti ed equipaggio, approderanno oggi alla Stazione Marittima a bordo de La Belle de l'Adriatique, una piccola nave da crociera boutique che esplora ... Segnala ilmattino.it

immacolata luci musica piazzaCuneo pronta a risplendere con “IllumiNatale 2025”: luci barocche, acrobazie e un ricchissimo calendario di eventi per l’Immacolata - Cuneo pronta a risplendere con “IllumiNatale 2025”: luci barocche, acrobazie e un ricchissimo calendario di eventi per l’Immacolata ... Scrive ideawebtv.it

“Venezia. It’s Christmas Time” nel weekend dell’Immacolata - Domenica 7 dicembre alle 16, in occasione della seconda domenica d’Avvento, la Chiesa di San Rocco ospiterà un raffinato concerto dell’Associazione Alessandro Marcello con l’organista Deniel Perer e ... Da live.comune.venezia.it

immacolata luci musica piazzaBorgomanero si veste di Natale: un mese di eventi tra luci, musica e tradizioni - La magia del Natale avvolgerà Borgomanero per un intero mese, con un calendario fitto di eventi pensati per grandi e piccoli. Da lavocedinovara.com

immacolata luci musica piazzaMusica, luci, mercatini, tradizioni: Massa Lombarda fa il pieno di eventi per Natale con oltre 40 appuntamenti - Massa Lombarda si prepara ad accendere la magia del Natale con un calendario ricchissimo di iniziative che accompagneranno la città fino all’inizio del nuovo anno. Segnala ravennatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Immacolata Luci Musica Piazza