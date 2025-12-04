Immacolata di luci e musica in Piazza Saffi in arrivo anche i Babbo Natale su due ruote
Nel centro storico a Forlì le festività entrano nel loro momento clou, come da tradizione, lunedì 8 dicembre, quando Piazza Saffi si trasformerà nel cuore pulsante del Natale forlivese. La giornata, animata dagli speaker del noto network Radio Bruno, vedrà l'arrivo spettacolare dei Babbo Natale. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
