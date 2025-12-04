Immacolata col sole? Anticiclone in rimonta ma spunta una sorpresa meteo

Roma - Il ritorno dell’anticiclone dall’Europa occidentale porta condizioni più stabili, ma il weekend dell’Immacolata presenterà ancora variabilità al Sud e lievi disturbi atlantici al Nord. Il weekend dell’Immacolata si avvicina con un quadro meteorologico in graduale miglioramento, grazie al rinforzo dell’anticiclone in espansione dall’Europa occidentale. Il vortice ciclonico che fino a venerdì avrà insistito sull’Italia tenderà infatti a spostarsi verso il Mediterraneo centro-orientale già da sabato, lasciando spazio a una situazione più stabile, seppure non del tutto esente da residui fenomeni sul Sud. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv © Abruzzo24ore.tv - Immacolata col sole? Anticiclone in rimonta ma spunta una sorpresa meteo

