Immacolata a Bergamo modifiche alla raccolta dei rifiuti

LE VARIAZIONI. Il servizio Ecovan non sarà operativa e il Centro di raccolta e gli sportielli di via Moroni e di via Suardi resteranno chiusi. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Immacolata, a Bergamo modifiche alla raccolta dei rifiuti

