I’m not Disabled il progetto di Donatella Donatelli debutta a Salerno

I’m not Disabled è il progetto che l’artista Donatella Donatelli dedica al tema delle “diverse abilità” e che dà il nome alla manifestazione che si terrà giovedì 4 e venerdì 5 dicembre 2025 a Salerno, in occasione della Giornata Mondiale della Persona con Disabilità (3 dicembre). L’evento, fortemente voluto dal Comune di Salerno e dall’ Ambito Salerno 5, in sinergia con Più ARI – azioni, relazioni, iniziative ets, è dedicata alla promozione dei diritti, dell’inclusione e della piena partecipazione alla vita sociale delle persone con disabilità. A dare il via alla manifestazione saranno i saluti istituzionali del Sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, a cui presenzieranno l’assessora alle Politiche Sociali e Giovanili Paola de Roberto e il Consigliere Comunale Gianluca Memoli, in Sala Giunta di Palazzo di Citta, giovedì 4 dicembre 2026 alle ore 11. 🔗 Leggi su Ildenaro.it