Ilva sindacalista Fiom-Cgil minaccia la polizia | Andiamo a picchiarci con loro… Meloni? Ci vuol prendere con la vaselina

“Se necessario ci andiamo a picchiare con le forze di polizia. Noi non abbiamo paura.”. Un annuncio di guerriglia, quello del sindacalista della Fiom Cgil Franco Grondona, che su Facebook ha preparato così la manifestazione di protesta prevista oggi a Genova. “Così finiamo sulle pagine dei giornali e poi sono affari del governo dire che picchiano gli operai che lottano per difendere la fabbrica e l’occupazione a Genova”, ha detto Grondona in riferimento all’ex Ilva di Cornigliano. Grondona ha chiarito l’intenzione di “mantenere i presidi e i blocchi stradali”, annunciando una marcia verso la prefettura in occasione dello sciopero generale dei metalmeccanici genovesi. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

