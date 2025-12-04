Ilva le promesse di Urso non fermano la protesta De Palma Fiom | Il ministro ha fallito Partito il corteo diretto in centro Salis | Ci sono disagi ma la protesta è legittima | Video | Aggiornamenti

Ilsecoloxix.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La vertenza dell’ex Ilva è arrivata a un punto di non ritorno. L'epicentro della mobilitazione è stata Genova, dove oggi va in scena il quarto atto di una lotta che, progressivamente, ha coinvolto un numero sempre maggiore di lavoratori. Alla mobilitazione partecipano tutti i metalmeccanici. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

