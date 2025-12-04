Ilva le promesse di Urso non fermano la protesta De Palma Fiom | Il ministro ha fallito Partito il corteo diretto in centro Salis | Ci sono disagi ma la protesta è legittima | Video | Aggiornamenti

La vertenza dell’ex Ilva è arrivata a un punto di non ritorno. L'epicentro della mobilitazione è stata Genova, dove oggi va in scena il quarto atto di una lotta che, progressivamente, ha coinvolto un numero sempre maggiore di lavoratori. Alla mobilitazione partecipano tutti i metalmeccanici. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Ilva, le promesse di Urso non fermano la protesta. De Palma, Fiom: “Il ministro ha fallito”. Partito il corteo diretto in centro. Salis: “Ci sono disagi ma la protesta è legittima” | Video | Aggiornamenti

Approfondisci con queste news

Taranto sospesa https://www.corrierepl.it/2025/11/24/taranto-sospesa/ Taranto sospesa: cosa sta succedendo davvero all’ILVA? Taranto sospesa. Tra produzione ferma, proteste e promesse di rilancio, la città attende ancora una verità che nessuno sembr Del - facebook.com Vai su Facebook

"SESTO SENSO DI QUERCI ILVA" - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X

Ilva, le promesse del ministro Urso non fermano la protesta. Oggi sciopero e corteo fino in centro - L'epicentro della mobilitazione è stata Genova, dove oggi va in scena il quarto atto di una ... Segnala ilsecoloxix.it

Cornigliano, lo spettro della chiusura dell’ex Ilva spaventa il quartiere. Ma c’è qualche critica per i blocchi stradali - A Cornigliano tutti sono solidali con i lavoratori: “Senza gli operai il quartiere perde le sue prospettive”. Secondo ilsecoloxix.it

Ex Ilva, domani sciopero generale dei metalmeccanici e corteo per le vie di Genova: il programma della giornata - "Non ci faremo derubare delle nostre industrie a Genova e della siderurgia in Italia da un governo incapace di trovare bene soluzioni che scongiurino la chiusura dello stabilimento di Cornigliano ". Secondo primocanale.it

C'è un decreto per l’Ilva. E Taranto torna a gridare - Il Cdm vara un provvedimento che autorizza Acciaierie d’Italia a utilizzare 108 milioni residui del finanziamento ponte. Lo riporta avvenire.it

Ilva, il Pd al fianco dei lavoratori: “Salvare il polo del Nord” - Il Partito Democratico delle province di Genova e Alessandria si schiera al fianco dei lavoratori degli stabilimenti Ilva di Cornigliano e Novi Ligure, che nelle ultime ore hanno dato vita a una ... Si legge su ilpiccolo.net

Ex Ilva, domani il tavolo a Palazzo Chigi sul futuro del siderurgico: trattative su impianti, Dri e aree dismesse - Tutti quanti, nessuno escluso» Appuntamento a Palazzo Chigi domani per i sindacati ... Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it