Ilva le promesse del ministro Urso non fermano la protesta Oggi sciopero e corteo fino in centro

La vertenza dell’ex Ilva è arrivata a un punto di non ritorno. L'epicentro della mobilitazione è stata Genova, dove oggi va in scena il quarto atto di una lotta che, progressivamente, ha coinvolto un numero sempre maggiore di lavoratori. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Ilva, le promesse del ministro Urso non fermano la protesta. Oggi sciopero e corteo fino in centro

Taranto sospesa https://www.corrierepl.it/2025/11/24/taranto-sospesa/ Taranto sospesa: cosa sta succedendo davvero all’ILVA? Taranto sospesa. Tra produzione ferma, proteste e promesse di rilancio, la città attende ancora una verità che nessuno sembr Del - facebook.com Vai su Facebook

Ilva, le promesse del ministro Urso non fermano la protesta. Oggi sciopero e corteo fino in centro - L'epicentro della mobilitazione è stata Genova, dove oggi va in scena il quarto atto di una ... Riporta ilsecoloxix.it

Ex Ilva, proteste e mobilitazione a Taranto: «Crisi senza freni». Il Ministro delle Imprese Urso: «Non c'è nessun piano di chiusura» - Davanti ai cancelli dell'ex Ilva di Taranto i lavoratori sono ancora lì, giorno e notte, sotto la pioggia e al freddo, e continuano il presidio. Da msn.com

Il piano Urso per Ilva: cantieri fino a marzo, poi cessione e richiesta di 5 miliardi a Arcelor Mittal - Il Governo prepara la vendita dell’Ilva dopo un grande programma di manutenzione. energiaoltre.it scrive

Ex Ilva, in arrivo maxi causa da 5 miliardi di danni contro ArcelorMittal. E il governo accelera sull’intervento dello Stato - Intanto i commissari lavorano all’azione legale contro la famiglia Mittal, accusata di aver lasc ... Lo riporta milanofinanza.it

Ex Ilva, il ministro Urso: "Non c'è nessun piano di chiusura" - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy al question time alla Camera. Come scrive rainews.it

Ilva, operai in rivolta a Genova: tende in strada e traffico bloccato per la chiusura di un reparto - Lo sciopero non si fermerà fino a quando il ministro Urso non garantirà il funzionamento del reparto di zincatura ... Secondo ilfattoquotidiano.it