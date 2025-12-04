Ilva altro giorno di proteste Landini | Meloni convochi tavolo M5s presenta interrogazione per lacrimogeni contro gli operai | Video | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Fotogallery | 1 | 2

A Genova è andato in scena il quarto atto di una lotta che coinvolge un numero sempre maggiore di lavoratori. Domani a Roma, Bucci e Salis dal ministro Urso. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Ilva, altro giorno di proteste. Landini: “Meloni convochi tavolo”. M5s presenta interrogazione per lacrimogeni contro gli operai | Video: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Fotogallery: 1 | 2

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Di fronte al suo fallimento su #Ilva, il ministro #Urso ha rispolverato un altro grande classico davanti ai sindaci di Novi Ligure e Racconigi: "Produzione a 4 milioni di tonnellate compromessa dal sequestro dell’altoforno 1 disposto dalla Procura di Taranto". Sen Vai su X

Come può un sindacalista pensare di menare altri lavoratori? Tra l'altro fino ad ora gli hanno lasciato fare ciò che ha voluto. Uno poi pensa male e inizia a pensare che qualsiasi soluzione possa venire prospettata per l'ilva non verrà mai accettata. Ma questo è - facebook.com Vai su Facebook

La crisi dell’Ilva a Genova spinge Salis già a una prova politica nazionale - L’incontro di domani con il ministro Urso e la gestione delle proteste dei lavoratori dell’acciaio sono le prime due prove sul campo della sindaca, sotto la lente d’ingrandimento soprattutto nel centr ... editorialedomani.it scrive

Ex-Ilva, Uliano (Fim Cisl): il Governo ascolti le proteste: ci convochi, ritiri e sospenda il piano a ciclo corto - ha spiegato in una nota il segretario generale della Fim Cisl, Ferdinando Uilano - Come scrive ildiariodellavoro.it

Ex Ilva, proteste e mobilitazione a Taranto: «Crisi senza freni». Il Ministro delle Imprese Urso: «Non c'è nessun piano di chiusura» - Davanti ai cancelli dell'ex Ilva di Taranto i lavoratori sono ancora lì, giorno e notte, sotto la pioggia e al freddo, e continuano il presidio. Secondo msn.com

Ex Ilva, proteste e mobilitazione continua a Taranto. Solidarietà da appalto Eni a lavoratori: domani sciopero - Davanti ai cancelli dell’ex Ilva di Taranto i lavoratori restano in presidio, al freddo e sotto la pioggia, mentre la vertenza entra nel suo punto più caldo. Riporta lagazzettadelmezzogiorno.it

Ex Ilva, la protesta degenera: fumogeni e scontri davanti alla Prefettura. La sindaca Salis: "Che futuro ci aspetta?" - Genova in piazza per l’ex Ilva: sciopero generale, corteo e tensioni davanti alla Prefettura. Scrive affaritaliani.it

Ex Ilva: autostrade riaperte, un'altra giornata di accese proteste e cortei - La protesta ripresa ieri continua anche oggi, martedì 2 dicembre: in ballo il futuro di 1. Scrive genovatoday.it