Ilva altro giorno di protesta | tensione con le forze dell' ordine Salis | Disagi ma la mobilitazione è legittima | Video | 1 | 2 | 3 | 4 | Fotogallery | 1 | 2

Ilsecoloxix.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La vertenza dell’ex Ilva è arrivata a un punto di non ritorno. L'epicentro della mobilitazione è stata Genova, dove oggi va in scena il quarto atto di una lotta che, progressivamente, ha coinvolto un numero sempre maggiore di lavoratori. Alla mobilitazione partecipano tutti i metalmeccanici. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

ilva altro giorno di protesta tensione con le forze dell ordine salis disagi ma la mobilitazione 232 legittima video 1 2 3 4 fotogallery 1 2

© Ilsecoloxix.it - Ilva, altro giorno di protesta: tensione con le forze dell'ordine. Salis: “Disagi, ma la mobilitazione è legittima” | Video: 1 | 2 | 3 | 4 | Fotogallery: 1 | 2

Contenuti che potrebbero interessarti

ilva altro giorno protestaManifestazioni ex Ilva, la gente di Cornigliano in piazza: "Basta disagi" - Terzo giorno consecutivo di manifestazione e presidio fisso a Cornigliano, continua la lotta dei lavoratori Ex Ilva contro il piano del Governo per il rilancio dell'azienda siderurgica. Scrive primocanale.it

ilva altro giorno protestaEx Ilva, la sindaca Silvia Salis ai lavoratori: «Siamo con voi, ma protesta deve restare non violenta» - Ex Ilva Genova: la sindaca Salis appoggia i lavoratori ma chiede protesta non violenta e garanzie sul futuro. Secondo ligurianotizie.it

ilva altro giorno protestaIlva, le promesse del ministro Urso non fermano la protesta. Oggi sciopero e corteo fino in centro - L'epicentro della mobilitazione è stata Genova, dove oggi va in scena il quarto atto di una ... Lo riporta ilsecoloxix.it

ilva altro giorno protestaEx Ilva, la protesta prosegue. Blocchi stradali, gli aggiornamenti - Altra giornata calda sul fronte della viabilità, e per giovedì è confermato lo sciopero generale di tutti i metalmeccanici, con possibile corteo verso il centro ... Come scrive genovatoday.it

Ex Ilva, continua la protesta dei lavoratori: corteo verso l’aeroporto insieme agli operai di Ansaldo e Fincantieri - Ex Ilva, continua la protesta dei lavoratori: corteo verso l’aeroporto insieme agli operai di Ansaldo e Fincantieri ... msn.com scrive

Ex Ilva: autostrade riaperte, un'altra giornata di accese proteste e cortei - La protesta ripresa ieri continua anche oggi, martedì 2 dicembre: in ballo il futuro di 1. Come scrive genovatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Ilva Altro Giorno Protesta