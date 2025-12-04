Ilva altro giorno di protesta | tensione con le forze dell' ordine Salis | Disagi ma la mobilitazione è legittima | Video | 1 | 2 | 3 | 4 | Fotogallery | 1 | 2
La vertenza dell’ex Ilva è arrivata a un punto di non ritorno. L'epicentro della mobilitazione è stata Genova, dove oggi va in scena il quarto atto di una lotta che, progressivamente, ha coinvolto un numero sempre maggiore di lavoratori. Alla mobilitazione partecipano tutti i metalmeccanici. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
Come può un sindacalista pensare di menare altri lavoratori? Tra l'altro fino ad ora gli hanno lasciato fare ciò che ha voluto. Uno poi pensa male e inizia a pensare che qualsiasi soluzione possa venire prospettata per l'ilva non verrà mai accettata. Ma questo è - facebook.com Vai su Facebook
24 dicembre 2019. Vigilia di Natale. A ottobre un emendamento proposto dai 5s chiede di abolire lo scudo penale. L'ad matthieu jehl avverte: se lo fate Mittal va via e nessun altro investitore verrà più a Taranto. Il 3 novembre il parlamento abolisce lo scudo pe Vai su X
Manifestazioni ex Ilva, la gente di Cornigliano in piazza: "Basta disagi" - Terzo giorno consecutivo di manifestazione e presidio fisso a Cornigliano, continua la lotta dei lavoratori Ex Ilva contro il piano del Governo per il rilancio dell'azienda siderurgica. Scrive primocanale.it
Ex Ilva, la sindaca Silvia Salis ai lavoratori: «Siamo con voi, ma protesta deve restare non violenta» - Ex Ilva Genova: la sindaca Salis appoggia i lavoratori ma chiede protesta non violenta e garanzie sul futuro. Secondo ligurianotizie.it
Ilva, le promesse del ministro Urso non fermano la protesta. Oggi sciopero e corteo fino in centro - L'epicentro della mobilitazione è stata Genova, dove oggi va in scena il quarto atto di una ... Lo riporta ilsecoloxix.it
Ex Ilva, la protesta prosegue. Blocchi stradali, gli aggiornamenti - Altra giornata calda sul fronte della viabilità, e per giovedì è confermato lo sciopero generale di tutti i metalmeccanici, con possibile corteo verso il centro ... Come scrive genovatoday.it
Ex Ilva, continua la protesta dei lavoratori: corteo verso l’aeroporto insieme agli operai di Ansaldo e Fincantieri - Ex Ilva, continua la protesta dei lavoratori: corteo verso l’aeroporto insieme agli operai di Ansaldo e Fincantieri ... msn.com scrive
Ex Ilva: autostrade riaperte, un'altra giornata di accese proteste e cortei - La protesta ripresa ieri continua anche oggi, martedì 2 dicembre: in ballo il futuro di 1. Come scrive genovatoday.it