Ilva altro giorno di protesta | tensione con le forze dell' ordine Salis | Disagi ma la mobilitazione è legittima | Video | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Fotogallery | 1 | 2
La vertenza dell’ex Ilva è arrivata a un punto di non ritorno. L'epicentro della mobilitazione è stata Genova, dove oggi va in scena il quarto atto di una lotta che, progressivamente, ha coinvolto un numero sempre maggiore di lavoratori. Alla mobilitazione partecipano tutti i metalmeccanici. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
Leggi anche questi approfondimenti
Ex Ilva, Salis 'a rischio un altro pezzo d'industria italiana'. Sindaca Genova in corteo allo sciopero dei metalmeccanici ow.ly/pspc106rg9J #ANSA Vai su X
Come può un sindacalista pensare di menare altri lavoratori? Tra l'altro fino ad ora gli hanno lasciato fare ciò che ha voluto. Uno poi pensa male e inizia a pensare che qualsiasi soluzione possa venire prospettata per l'ilva non verrà mai accettata. Ma questo è - facebook.com Vai su Facebook
Manifestazioni ex Ilva, la gente di Cornigliano in piazza: "Basta disagi" - Terzo giorno consecutivo di manifestazione e presidio fisso a Cornigliano, continua la lotta dei lavoratori Ex Ilva contro il piano del Governo per il rilancio dell'azienda siderurgica. Da primocanale.it
Ex Ilva, la sindaca Silvia Salis ai lavoratori: «Siamo con voi, ma protesta deve restare non violenta» - Ex Ilva Genova: la sindaca Salis appoggia i lavoratori ma chiede protesta non violenta e garanzie sul futuro. ligurianotizie.it scrive
Ilva, le promesse del ministro Urso non fermano la protesta. Oggi sciopero e corteo fino in centro - L'epicentro della mobilitazione è stata Genova, dove oggi va in scena il quarto atto di una ... Riporta ilsecoloxix.it
Ex Ilva, la protesta prosegue. Blocchi stradali, gli aggiornamenti - Altra giornata calda sul fronte della viabilità, e per giovedì è confermato lo sciopero generale di tutti i metalmeccanici, con possibile corteo verso il centro ... Si legge su genovatoday.it
Ex Ilva, continua la protesta dei lavoratori: nuovi blocchi a Cornigliano. In mattinata possibile manifestazione - Dopo l'assemblea probabili nuove azioni di protesta insieme ai lavoratori di Ansaldo e Fincantieri: "Se vogliono arrestarci, vengano pure" ... Scrive msn.com
Ex Ilva: autostrade riaperte, un'altra giornata di accese proteste e cortei - La protesta ripresa ieri continua anche oggi, martedì 2 dicembre: in ballo il futuro di 1. Lo riporta genovatoday.it