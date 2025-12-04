Ilva altro giorno di protesta e tensione con le forze dell' ordine Stazione Brignole occupata per alcune decine di minuti | Video | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Fotogallery | 1 | 2

Ilsecoloxix.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La vertenza dell’ex Ilva è arrivata a un punto di non ritorno. L'epicentro della mobilitazione è stata Genova, dove oggi va in scena il quarto atto di una lotta che, progressivamente, ha coinvolto un numero sempre maggiore di lavoratori. Alla mobilitazione partecipano tutti i metalmeccanici. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

