Ilva altro giorno di protesta e tensione con le forze dell' ordine Stazione Brignole occupata per alcune decine di minuti | Video | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Fotogallery | 1 | 2

La vertenza dell’ex Ilva è arrivata a un punto di non ritorno. L'epicentro della mobilitazione è stata Genova, dove oggi va in scena il quarto atto di una lotta che, progressivamente, ha coinvolto un numero sempre maggiore di lavoratori. Alla mobilitazione partecipano tutti i metalmeccanici. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
Ex Ilva, Salis 'a rischio un altro pezzo d'industria italiana'. Sindaca Genova in corteo allo sciopero dei metalmeccanici ow.ly/pspc106rg9J #ANSA Vai su X
Come può un sindacalista pensare di menare altri lavoratori? Tra l'altro fino ad ora gli hanno lasciato fare ciò che ha voluto. Uno poi pensa male e inizia a pensare che qualsiasi soluzione possa venire prospettata per l'ilva non verrà mai accettata. Ma questo è - facebook.com Vai su Facebook
Ex Ilva, la sindaca Silvia Salis ai lavoratori: «Siamo con voi, ma protesta deve restare non violenta» - Ex Ilva Genova: la sindaca Salis appoggia i lavoratori ma chiede protesta non violenta e garanzie sul futuro. Scrive ligurianotizie.it
Manifestazioni ex Ilva, la gente di Cornigliano in piazza: "Basta disagi" - Terzo giorno consecutivo di manifestazione e presidio fisso a Cornigliano, continua la lotta dei lavoratori Ex Ilva contro il piano del Governo per il rilancio dell'azienda siderurgica. Lo riporta primocanale.it
Genova, tensioni al corteo ex Ilva: uova e fumogeni contro le forze dell'ordine, ferito un operaio - Momenti di tensione a Genova durante la protesta dei metalmeccanici ex Ilva indetta questa mattina per la vertenza sugli stabilimenti di Cornigliano. Da video.corriere.it
Ilva, le promesse del ministro Urso non fermano la protesta. Oggi sciopero e corteo fino in centro - L'epicentro della mobilitazione è stata Genova, dove oggi va in scena il quarto atto di una ... Secondo ilsecoloxix.it
Ex Ilva, la protesta degenera: fumogeni e scontri davanti alla Prefettura. La sindaca Salis: "Che futuro ci aspetta?" - Genova in piazza per l’ex Ilva: sciopero generale, corteo e tensioni davanti alla Prefettura. Secondo affaritaliani.it
Perché Genova (con l'ex Ilva) oggi è il cuore della protesta dei lavoratori - Il piano Urso non convince i sindacati, che chiedono un coinvolgimento dello Stato. Secondo msn.com