Illuminazione natalizia da esterni idee di stile per un’atmosfera elegante

Nonostante il focus rimanga spesso sugli interni, le luci da esterno continuano a essere un elemento centrale del periodo natalizio. Non importa che si abbia un giardino, un terrazzo o un balcone: gli addobbi luminosi trovano spazio ovunque. Un esempio emblematico di spettacolo luminoso è il quartiere di Dyker Heights a Brooklyn, famoso per le decorazioni più scenografiche della città, dove le villette si accendono dopo il Thanksgiving grazie a light designer specializzati. Chi sogna un Natale in stile americano può puntare su figure decorative come cervi, Babbi Natale o grandi caramelle. Chi preferisce un’atmosfera più misurata può invece creare un’estetica elegante e minimalista, evitando un eccesso di colori e forme. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Illuminazione natalizia da esterni, idee di stile per un’atmosfera elegante

