Il week-end al cinema | da Aldo Giovanni e Giacomo a L’uovo dell’angelo
Arriva al cinema “Aldo, Giovanni e Giacomo – Attitudini: nessuna”. Il nuovo film del trio comico approda nelle sale giovedì 4 dicembre. Altre novità sul grande schermo sono costituite da “L’uovo dell’angelo” e “Il rapimento di Arabella”, con Benedetta Porcaroli. In cartellone, poi, non mancano i titoli del momento come “Zootropolis 2”, “Oi vita mia”, “Wicked Parte 2”, “Breve storia d’amore”, “Die My Love”, “Five Nights at Freddy’s 2”, “L’illusione perfetta – Now You See Me: Now You Don’t” e “Regretting You – Tutto quello che non ti ho detto”. Ecco tutte le proposte che si possono vedere nei cinema bergamaschi nel week-end GIOVEDI’ 4 DICEMBRE CAPITOL MULTISALA a Bergamo I film al Cinema Capitol CINEMA CONCA VERDE a Bergamo Da “L’uovo dell’angelo” a “Il rapimento di Arabella”: i film al Cinema Conca Verde CINEMA TEATRO DEL BORGO a Bergamo I film al Cinema Teatro del Borgo AUDITORIUM, CULT! a Bergamo I film all’Auditorium, Cult! a Bergamo LO SCHERMO BIANCO, DASTE E SPALENGA a Bergamo I film allo Schermo Bianco a Bergamo CINETEATRO LOTTAGONO a Bergamo I film al cineteatro Lottagono a Bergamo UCI CINEMAS a Orio al Serio Da “Aldo, Giovanni e Giacomo” a “L’uovo dell’angelo”: i film all’Uci di Orio CINEMA NOTORIUS a Curno I film al Cinema Notorius CINEMA ARCADIA a Stezzano I film al Cinema Arcadia di Stezzano CINEMA STARPLEX a Romano di Lombardia I film al Cinema Starplex a Romano di Lombardia SPAZIO ANTEO CINEMA a Treviglio I film allo SpazioCinema Anteo di Treviglio VENERDI’ 5 DICEMBRE CAPITOL MULTISALA a Bergamo I film al Cinema Capitol CINEMA CONCA VERDE a Bergamo Da “L’uovo dell’angelo” a “Il rapimento di Arabella”: i film al Cinema Conca Verde CINEMA TEATRO DEL BORGO a Bergamo I film al Cinema Teatro del Borgo AUDITORIUM, CULT! a Bergamo I film all’Auditorium, Cult! a Bergamo LO SCHERMO BIANCO, DASTE E SPALENGA a Bergamo I film allo Schermo Bianco a Bergamo CINETEATRO LOTTAGONO a Bergamo I film al cineteatro Lottagono a Bergamo CINE-TEATRO GAVAZZENI a Seriate I film al Cineteatro Gavazzeni di Seriate UCI CINEMAS a Orio al Serio Da “Aldo, Giovanni e Giacomo” a “L’uovo dell’angelo”: i film all’Uci di Orio CINEMA NOTORIUS a Curno I film al Cinema Notorius CINEMA ARCADIA a Stezzano I film al Cinema Arcadia di Stezzano CINEMA STARPLEX a Romano di Lombardia I film al Cinema Starplex a Romano di Lombardia SPAZIO ANTEO CINEMA a Treviglio I film allo SpazioCinema Anteo di Treviglio CINEMA IRIDE-VEGA a Costa Volpino I film al Cinema Iride-Vega a Costa Volpino CINE-TEATRO SORRISO a Gorle I film al Cine-Teatro Sorriso a Gorle SABATO 6 DICEMBRE CAPITOL MULTISALA a Bergamo I film al Cinema Capitol CINEMA CONCA VERDE a Bergamo Da “L’uovo dell’angelo” a “Il rapimento di Arabella”: i film al Cinema Conca Verde CINEMA TEATRO DEL BORGO a Bergamo I film al Cinema Teatro del Borgo AUDITORIUM, CULT! a Bergamo I film all’Auditorium, Cult! a Bergamo LO SCHERMO BIANCO, DASTE E SPALENGA a Bergamo I film allo Schermo Bianco a Bergamo SALA DELL’OROLOGIO, CULT! a Bergamo Alla Sala dell’Orologio, Cult! il film “Il respiro del cosmo” CINETEATRO LOTTAGONO a Bergamo I film al cineteatro Lottagono a Bergamo UCI CINEMAS a Orio al Serio Da “Aldo, Giovanni e Giacomo” a “L’uovo dell’angelo”: i film all’Uci di Orio CINEMA NOTORIUS a Curno I film al Cinema Notorius CINEMA ARCADIA a Stezzano I film al Cinema Arcadia di Stezzano CINEMA STARPLEX a Romano di Lombardia I film al Cinema Starplex a Romano di Lombardia SPAZIO ANTEO CINEMA a Treviglio I film allo SpazioCinema Anteo di Treviglio CINEMA IRIDE-VEGA a Costa Volpino I film al Cinema Iride-Vega a Costa Volpino CINE-TEATRO SORRISO a Gorle I film al Cine-Teatro Sorriso a Gorle DOMENICA 7 DICEMBRE CAPITOL MULTISALA a Bergamo I film al Cinema Capitol CINEMA CONCA VERDE a Bergamo Da “L’uovo dell’angelo” a “Il rapimento di Arabella”: i film al Cinema Conca Verde CINEMA TEATRO DEL BORGO a Bergamo I film al Cinema Teatro del Borgo AUDITORIUM, CULT! a Bergamo I film all’Auditorium, Cult! a Bergamo LO SCHERMO BIANCO, DASTE E SPALENGA a Bergamo I film allo Schermo Bianco a Bergamo CINETEATRO LOTTAGONO a Bergamo I film al cineteatro Lottagono a Bergamo UCI CINEMAS a Orio al Serio Da “Aldo, Giovanni e Giacomo” a “L’uovo dell’angelo”: i film all’Uci di Orio CINEMA NOTORIUS a Curno I film al Cinema Notorius CINEMA ARCADIA a Stezzano I film al Cinema Arcadia di Stezzano CINEMA STARPLEX a Romano di Lombardia I film al Cinema Starplex a Romano di Lombardia SPAZIO ANTEO CINEMA a Treviglio I film allo SpazioCinema Anteo di Treviglio CINEMA IRIDE-VEGA a Costa Volpino I film al Cinema Iride-Vega a Costa Volpino CINE-TEATRO SORRISO a Gorle I film al Cine-Teatro Sorriso a Gorle Aldo, Giovanni e Giacomo – Attitudini: nessuna – foto film Uci BergamoNews. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Questo weekend al Cinema Lux arrivano… loro! Aldo, Giovanni e Giacomo tornano al cinema con Attitudini: Nessuna, il nuovo film di Sophie Chiarello che racconta con ironia, affetto e tanta umanità la loro irresistibile amicizia. Un viaggio in bicicletta tr - facebook.com Vai su Facebook
CRAZY WEEK UCI CINEMAS Dal 6 al 12 novembre, tutti i film in 2D sono a un prezzo super speciale! ? 4,90€ nei cinema UCI 5,90€ nei cinema UCI Luxe Una settimana intera per goderti il cinema al massimo! ? Prenota il tuo posto online! ucicinem Vai su X
Il week-end al cinema: da Aldo, Giovanni e Giacomo a “L’uovo dell’angelo” - Il nuovo film del trio comico approda nelle sale giovedì 4 dicembre. Da bergamonews.it
Aldo Giovanni e Giacomo, De Sica, Star Wars e… i film del week-end - Il trio comico è al centro delle scene di “Fuga da Reuma park”, che approda nelle sale giovedì 15 dicembre. Da bergamonews.it
Cinema, tornano Aldo, Giovanni e Giacomo in ‘Attitudini: Nessuna’ - (askanews) – Si intitola “Attitudini: Nessuna”, il nuovo film su e con Aldo, Giovanni e Giacomo che uscirà nelle sale il 4 dicembre, distribuito da Medusa Film. Secondo msn.com
Incassi cinema, Zootropolis parte in quarta oltre i 5 milioni - Dopo il successo negli States, anche nei cinema italiani il week end è stato nel segno di Zootropolis. Da ansa.it
Aldo, Giovanni & Giacomo travolgono il box office - Aldo Giovanni & Giacomo travolgono il botteghino con la loro ultima commedia, "Odio l'estate" che nel primo week end incassa 3. Come scrive ilmessaggero.it
Aldo, Giovanni e Giacomo, la loro vita e carriera diventa un film: svelata la prima clip - Dopo aver fatto ridere il pubblico italiano al cinema, in tv e a teatro, Aldo, Giovanni e Giacomo diventano oggetto di narrazione grazie al documentario di Sophie Chiarello, Attitudini: nessuna, ... Scrive msn.com