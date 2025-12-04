Il VI municipio di Roma dà il patrocinio all'evento di CasaPound per per il rimpatrio forzato dei migranti
Sotto la sigla 'Remigrazione e riconquista', CasaPound sarà ospite del VI Municipio per un evento dedicato al 'rimpatrio' dei migranti. L'iniziativa è patrocinata dalla stessa circoscrizione. 🔗 Leggi su Fanpage.it
