Il Verona anticipa 3 club italiani | altro colpo alla Giovane | CMIT

Il direttore sportivo Sean Sogliano sta perfezionando un nuovo innesto dal Corinthians Un giovane tira l'altro, anzi un Giovane. Sean Sogliano l'ha fatto di nuovo. Sei mesi dopo aver perfezionato l'ingaggio dell'attaccante 22enne a parametro zero, il direttore sportivo del Verona ha praticamente chiuso per un altro calciatore del Corinthians, adocchiato per primo dalla Roma lo scorso anno. Il Verona anticipa 3 club italiani: altro colpo alla Giovane CM.IT (Ansa Foto) – calciomercato.it A cavallo tra questa e la prossima settimana, l'Hellas sistemerà gli ultimi dettagli per l'arrivo in Veneto di Arthur Borghi.

