Il Vaticano boccia il diaconato femminile | Ma il giudizio non può essere definitivo

Roma, 4 dicembre 2025 – Il ritorno al diaconato femminile nella Chiesa cattolica, presente fino al V secolo, può attendere. Almeno per il momento, almeno come grado dell’ordine sacro. È questa la conclusione a cui è pervenuta la seconda commissione di studio sull’argomento, presieduta dal cardinale Giuseppe Petrocchi su mandato ricevuto da papa Francesco nel 2020 dopo il lavoro di una prima task force, dal 2016 al 2019. “Lo status quaestionis intorno alla ricerca storica e all’indagine teologica, considerati nelle loro mutue implicazioni – si legge nel rapporto vaticano, redatto in sette pagine e trasmesso al successore di Bergoglio, Leone XIV –, esclude la possibilità di procedere nella direzione dell’ammissione delle donne al diaconato inteso come grado del sacramento dell’ordine. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

