Il tribunale dei minori si riserva | per ora i bimbi restano nella casa famiglia

Il collegio del Tribunale dei minorenni dell'Aquila si è riservato sul caso dei tre bimbi che vivevano con la famiglia nel bosco di Palmoli. Sono le prime informazioni che arrivano all'uscita dall'udienza di comparizione nel tribunale per i minorenni dell'Aquila dall'avvocato Marco Femminella. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Il tribunale dei minori si riserva: per ora i bimbi restano nella casa famiglia

News recenti che potrebbero piacerti

la Repubblica. . La presidente del Tribunale dei minori dell’Aquila, Cecilia Angrisano, colei che all’interno di un collegio di quattro giudici ha deciso l’allontanamento dei figli dai genitori Nathan Travellion e Catherine Birmingham, alla fine di un intervento all’A - facebook.com Vai su Facebook

È fissata per oggi l’udienza al Tribunale dei minori dell’Aquila per Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, che sperano in una revoca dell’ordinanza con cui i giudici hanno deciso l’allontanamento dei tre figli in una struttura protetta. Vai su X

Famiglia nel bosco, nessuna decisione dei giudici sui bimbi: il Tribunale si riserva e rinvia tutto - Il Tribunale dei Minori dell'Aquila ha deciso di prendersi più tempo per decidere sull'istanza di revoca dell’ordinanza che ha allontanato i tre bimbi ... Riporta fanpage.it

Famiglia nel bosco, Il Tribunale dei minori dell’Aquila si riserva - Udienza al Tribunale dei minori dell'Aquila sul caso della famiglia che viveva nel bosco a Palmoli, attesa per i bimbi ... Secondo laquilablog.it

Famiglia nel bosco, il Tribunale dei minorenni si riserva - In attesa della decisione dei giudici sulla richiesta di ricongiungimento con i genitori Nathan e Catherine, i tre figli resteranno in casa famiglia ... Riporta rainews.it

Famiglia nel bosco, il tribunale dell'Aquila si riserva sul ricongiungimento con i bambini - L'AQUILA Il tribunale dell'Aquila dei minorenni dell'Aquila si è riservato sul caso della famiglia del bosco. Lo riporta msn.com

Famiglia nel bosco: il Tribunale si riserva sul ricongiungimento. Cosa succede ora - Il Tribunale per i minorenni dell’Aquila si è riservato sul caso della cosiddetta “famiglia nel bosco” di Palmoli, in provincia di Chieti. Segnala msn.com

Famiglia nel bosco, il tribunale si riserva - Il tribunale dei minorenni dell'Aquila si è riservato sul caso della 'famiglia del bosco', la vicenda che riguarda i tre bimbi allontanati da casa lo scorso 20 novembre dai genitori che vivono a ... Segnala ansa.it