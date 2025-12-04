Il treno della vergogna

«Una falsa notizia nasce sempre da rappresentazioni collettive che preesistono alla sua nascita», scriveva oltre un secolo fa Marc Bloch (Revue de synthèse historique, t. XXIII, 1921), elaborando le sue . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Il treno della vergogna

News recenti che potrebbero piacerti

Viaggiare in #treno è diventato impossibile. Ogni occasione è buona per inserire "lavori programmati" e rimanere fermi ore intere nel nulla. Una seria e giusta azienda abbasserebbe almeno i prezzi dei biglietti. Invece triplicano. Vergogna @Frecciarossa_IT @ Vai su X

Scene gravissime sul treno Lecce–Bari: un immigrato ha seminato il panico distruggendo vetri e monitor, per poi tirare fuori coltello e forbici. Non possiamo più tollerare episodi del genere sui nostri mezzi pubblici, mettendo a rischio la vita di lavoratori e passe - facebook.com Vai su Facebook

Terzigno, treno della Circumvesuviana con un solo vagone: scatta la protesta e due viaggiatori vengono denunciati - Napoli, 2 Dicembre – Protestare contro i disservizi dei treni Vesuviani, gestiti da Eav, diventa reato. Riporta sciscianonotizie.it

Un lunedì nero per chi ha viaggiato in treno sulla tratta direttissima Roma Orte. le reazioni dei viaggiatori pendolari - Stefano Stefanini NewTuscia – ORTE – Lunedì 1 dicembre maglia nera per i pendolari della tratta Roma Orte per un guasto ad un treno ad Alta Velocita Italo con 460 passeggeri, soccorsi in galleria nei ... Si legge su newtuscia.it

“Siete in troppi”: pendolari buttati giù dal treno a Chivasso. Piemonte come il Terzo Mondo - Convoglio dimezzato, passeggeri ammassati, anziani al freddo senza sala d’aspetto e un ordine disumano: scendere e arrangiarsi. Si legge su giornalelavoce.it

Odissea treni, ritardi e disagi da Verona a Napoli - Napoli, dove la circolazione è fortemente rallentata dalle 17 a causa di un guasto ad un treno di Italo all'altezza di Anagni, nel ... Come scrive ansa.it

Gabriella Golia: «Io e mio marito derubati in treno. Ci hanno portato via le valigie sotto i nostri occhi, una vergogna» - Gabriella Golia, ex signorina Buonasera dei canali Mediaset, è stata derubata mentre si trovava con il marito su un treno alla volta di Napoli. Secondo corriereadriatico.it