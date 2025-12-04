Il trailer ufficiale di ‘Buen Camino’ | Checco Zalone prepara l’assalto al botteghino
Roma, 4 dicembre 2025 – Checco Zalone alle prese con l’ennesima, improbabile, impresa. L’attore comico campione di incassi torna nelle sale con ‘Buen camino ’ di Gennaro Nunziante, la rocambolesca storia di Checco (!), ricco figlio di papà, abituato a una vita di agi, costretto a inseguire la figlia scappata di casa lungo il cammino di Santiago di Compostela, 800 chilometri da percorrere a piedi. La casa di produzione Medusa ha rilasciato oggi il trailer ufficiale, che anticipa qualche perla del film, in uscita il 25 dicembre: Checco sullo yacht Zalonius II, i capelli lunghi (finti) ossigenati, la camicia aperta sul petto coperto di tatuaggi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
