Il Tornabuoni Hotel ha inaugurato La Cave VIDEO

Firenzetoday.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Tornabuoni Hotel, cinque stelle che sorge in una delle dimore più antiche e prestigiose di Firenze, Palazzo Minerbetti, in via de' Tornabuoni, ha inaugurato La Cave, spazio dedicato al mondo del vino, del food e delle esperienze tailor made che da oggi è aperto anche al pubblico.Il debutto è. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

