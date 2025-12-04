Un percorso museale inedito, con l’antica sacrestia dei monaci, l’aula Ambrosii, che si apre per la prima volta al pubblico e dove trova definitiva collocazione il letto di Ambrogio (trasferito dal Diocesano) e la scodella attribuita al Santo. E ancora, due piccoli orti monastici che permettono la conoscenza delle erbe officinali e tintorie, e una nuova area dedicata all’accoglienza dei visitatori e alla didattica. Questo è “Ambrosius. Il Tesoro della Basilica“ di Sant’Ambrogio, presentato ieri a inaugurare un nuovo percorso museale che si snoda tra luoghi di straordinario significato storico e spirituale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il Tesoro di Ambrogio. Dalla sacrestia dei monaci agli orti con le erbe tintorie. Un percorso di arte e fede