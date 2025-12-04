Q uanta inquietudine nell’anima di Rainer Maria Rilke, uno dei più grandi poeti di lingua tedesca, nato a Praga sotto il segno del Sagittario, il segno del viaggio non solo fisico ma anche interiore. «Bisogna sempre andare: nessun sentire è mai troppo lontano». Oroscopo dei viaggi 2025: 12 mete per 12 segni dello zodiaco X Leggi anche › Il Tema Natale di Paola Cortellesi, Sagittario timido e tenace Per sfuggire «a una fanciullezza angosciata» andrà ovunque: dalla Russia all’Egitto passando per l’Italia, la Francia e la Svizzera. Nel suo Tema natale la Luna in Acquario, congiunta a Saturno e a Marte, svela un rapporto disastroso con la madre che da piccolo lo vestiva come una bambina. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il Tema Natale di Rainer Maria Rilke, Sagittario dall’anima in fiamme