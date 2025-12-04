Il senso dell’acquisto di Diouf | Chivu come Spalletti con Koopmeiners

Nelle ultime partite dei nerazzurri è finalmente salito alla ribalta il francese arrivato la scorsa estate: a punto interrogativo a risorsa. seppur in un ruolo diverso Andy Diouf il primo rinforzo di gennaio dell’Inter? Già, proprio così viste le recenti prestazioni del francese, ultima quella di ieri sera col Venezia, ancora da laterale destro. All’esordio da titolare ha messo la ciliegina sulla torta: il gol, un gol un po’ alla Dumfries che è anche il primo ufficiale in maglia nerazzurra. Chivu con Diouf come Spalletti con Koopmeiners: il rinforzo di gennaio dell’Inter (AnsaFoto) – Calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Il senso dell’acquisto di Diouf: Chivu come Spalletti con Koopmeiners

