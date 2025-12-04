Il semestre filtro di Medicina è stato una farsa | premia chi bara e punisce chi studia mi sento schiacciata
Fanpage.it riceve e pubblica la lettera di una lettrice, Sara, che ha partecipato al primo appello del semestre filtro di Medicina: "Io mi sono presentata con onestà, mentre intorno a me — e in tutta Italia — accadeva l’assurdo: telefoni sui banchi, smartwatch, foglietti nascosti, persone che si passavano le risposte. Questa situazione è assurda. È umiliante. È ingiusta. È la dimostrazione che questo sistema non tutela gli studenti, li schiaccia". 🔗 Leggi su Fanpage.it
