Il segnale della sanità

Per tagliare le liste d'attesa (infinite) e i tempi biblici della sanità il neo assessore regionale, Paolo Calcinaro, ha in mente due cose: più esami e visite, da fare anche nei giorni festivi, e una revisione degli slot di esami messi a disposizione delle prese in carico ospedaliere. Da una parte, cioè, aumentare le prestazioni, dall'altra mettere a punto il governo della domanda. Almeno un paio di altre Regioni, Emilia-Romagna e Veneto, hanno già sperimentato, seppur con modalità diverse, l'estensione delle prestazioni sanitarie ai festivi per smaltire la coda. Benefici ci saranno sicuramente, quanto consistenti dipenderà dalla mole di azioni extra che si riuscirà a mettere in campo, meglio ancora se strutturali, come dice l'assessore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

