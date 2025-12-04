Il salvataggio di Chiesa al 94° minuto è stata una delle cose più folli mai viste a Liverpool

Fanpage.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'attaccante dei Reds si è reso protagonista di una rincorsa pazzesca in pieno recupero: è stato alle costole dell'avversario scattato in contropiede poi ne ha deviato il tiro quasi sulla linea, salvando il Liverpool dalla sconfitta. 🔗 Leggi su Fanpage.it

