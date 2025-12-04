Il saluto di Antonio Amenduni | il celebre flautista lascia l' insegnamento al Conservatorio di Foggia dopo 35 anni
Una storia lunga 35 anni, in cui la didattica e il concertismo si sono espressi ai più alti livelli, si è appena conclusa al Conservatorio ‘Umberto Giordano’ di Foggia. Il M° Antonio Amenduni, personalità di assoluto rilievo del panorama flautistico internazionale, lascia il suo incarico di. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Approfondisci con queste news
Buona giornata a tutti voi con il calendario antoniano! Il nostro saluto dalla Basilica di sant'Antonio di Padova Pace e Bene - facebook.com Vai su Facebook
IL SANTO PADRE È LIETO DI RIVOLGERE IL SUO CORDIALE SALUTO AI PARTECIPANTI IN OCCASIONE DEL III FORUM SULLA LIBERTÀ RELIGIOSA DAL TITOLO "INTELLIGENZA ARTIFICIALE E LIBERTÀ RELIGIOSA: DIRITTI, ETICA E INNOVAZIONE" Vai su X