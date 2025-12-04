Il Sacro immediato Il Vangelo secondo Pasolini dialogo all' Auditorium Parco della Musica

Il 5 dicembre alle 18, nel Teatro Studio Borgna dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, è in programma Il Sacro immediato. Il Vangelo secondo Pasolini.Un dialogo che vedrà protagoniste due figure d’eccezione: il regista Martin Scorsese (che interverrà in collegamento video) e il. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - "Il Sacro immediato. Il Vangelo secondo Pasolini", dialogo all'Auditorium Parco della Musica

Altri contenuti sullo stesso argomento

"Il Sacro immediato. Il Vangelo secondo Pasolini" è il titolo dello speciale incontro in programma il 5 dicembre alle 18 all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone È un dialogo che vede protagoniste due figure d’eccezione: il maestro del cinema Marti - facebook.com Vai su Facebook

Martin Scorsese,in collegamento video,e il teologo e giornalista padre Antonio Spadaro sono i protagonisti dell’incontro Il Sacro immediato.Il Vangelo secondo Pasolini,5 dicembre h 18, @AuditoriumPdM Ingresso gratuito con prenotazione 060608 bit.ly/4ike Vai su X

Il Vangelo secondo Pasolini, Scorsese ne parla con padre Spadaro - La visione e la radicalità della poetica cinematografica di Pier Paolo Pasolini e la sua eredità spitiruale a 50 anni dall'omicidio. Scrive msn.com

Martin Scorse e Antonio Spadaro in dialogo su cinema e spiritualità, pensando a Pier Paolo Pasolini - Appuntamento all'Auditorium Parco della Musica con spunti dai film del registra e dal libro «Dialoghi sulla fede» (La nave di Teseo, 2024) ... Secondo roma.corriere.it

Scorsese parla del Vangelo di Pasolini, appuntamento all'Auditorium Parco della Musica venerdì - Quando ero giovane volevo fare una versione contemporanea della storia di Cristo ambientata nella case popolari ... Riporta ilmessaggero.it

Diocesi: Cdal Matera-Irsina, domani la presentazione del libro “La dimensione del sacro nel film Il Vangelo secondo Matteo di Pier Paolo Pasolini” - 14), alle ore 17 si terrà la presentazione del libro di don Michele La Rocca “La dimensione del sacro nel film Il ... agensir.it scrive

”Il Vangelo secondo Pasolini”, dialogo tra Scorsese e Padre Spadaro - (askanews) – La visione e la radicalità della poetica cinematografica di ... Lo riporta msn.com

Il Vangelo secondo Pasolini: il capolavoro sacro - Al produttore Alfredo Bini il regista scriveva nel giugno 1963: «Per me la bellezza è sempre una “bellezza ... Lo riporta repubblica.it