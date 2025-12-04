Il Sacro immediato Il Vangelo secondo Pasolini dialogo all' Auditorium Parco della Musica

Il 5 dicembre alle 18, nel Teatro Studio Borgna dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, è in programma Il Sacro immediato. Il Vangelo secondo Pasolini.Un dialogo che vedrà protagoniste due figure d’eccezione: il regista Martin Scorsese (che interverrà in collegamento video) e il. 🔗 Leggi su Romatoday.it

